Polizei kontrolliert auch über die Osterfeiertage

Beamte der Verkehrspolizei haben in den vergangenen Tagen auf der A 96 im Bereich des Tunnels Herfatz mehrere Geschwindigkeitskontrollen über einen Zeitraum von nahezu zwölf Stunden vorgenommen. In dieser Zeit überschritten laut Pressemitteilung der Polizei insgesamt 1381 Kraftfahrzeugführer die erlaubten 100 km/h für Autos und 80 km/h für Lastwagen. Für 395 Fahrer, die gravierend die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten haben, sind nun jeweils ein Bußgeld und Punkte in Flensburg fällig, bei 30 Kontrollierten auch ein Fahrverbot, so die Polizei weiter. Die höchsten Geschwindigkeiten der Temposünder bewegten sich zwischen 141 und 177 km/h.

Wie die Polizei mitteilt, werden auch über die die anstehenden Osterfeiertage auf den Autobahnen im Präsidiumsbereich Geschwindigkeitskontrollen und Abstandsmessungen vorgenommen. Die Polizei erinnert in ihrem Bericht zudem an das Thema Rettungsgassen. „Jeder Verkehrsteilnehmer hat die Pflicht, sofort eine Rettungsgasse zu bilden, wenn sich der Verkehr staut oder nur langsamer als Schrittgeschwindigkeit fortbewegt. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge muss im Notfall gewährleistet sein, denn sie rettet Leben“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.