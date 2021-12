Polizei kann mithilfe DNA-Spur Einbruch in Lindenberg aufklären

Die Polizei konnte jetzt einen im Oktober verübten Einbruch in Lindenberg mithilfe einer DNA-Spur aufklären.

Damals verschaffte sich der Täter laut des Polizeiberichts Zutritt in das Reformhaus in der Lindenberger Hauptstraße, indem er ein Fenster gewaltsam öffnete. Im Laden wurden insgesamt 385 Euro Bargeld entwendet. Der Täter verursachte weiterhin einen Sachschaden von circa 1500 Euro.

Mittels einer gesicherten DNA-Spur konnte nun ein 36-jähriger Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft, da gegen ihn aktuell wegen einer größeren Einbruchsserie in Zeitraum zwischen Juli und Oktober ermittelt wird. Der Großteil dieser Einbrüche ereignete sich im Bereich Baden-Württemberg. Zwei Taten, die der Serie bereits zugeordnet wurden, ereigneten sich in Weiler-Simmerberg. Hier versuchte der Täter zunächst, in ein Schuhgeschäft einzubrechen. Da er bei der Tatausführung jedoch gestört wurde, floh er. Er verursachte einen Sachschaden von rund 500 Euro. Später schlug er eine Scheibe der Hintertüre des Pfarrhofs ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brach er die Bürotüren auf und entwendete 615 Euro Bargeld. Er verursachte einen Sachschaden von circa 2000 Euro.