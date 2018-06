Polizei in Kempten schnappt Rezeptfälscher

Kempten (dpa/lby) - Die Polizei in Kempten hat drei Rezeptfälscher geschnappt. Zwei Männer und eine Frau wollten die Dokumente nach Angaben der Polizei vom Mittwoch nutzen, um in Apotheken an Medikamente zu kommen, die als Drogenersatzstoffe genutzt werden können. Eine aufmerksame Apothekerin machte den Tätern jedoch einen Strich durch die Rechnung und informierte die Polizei. Eine 36-Jährige und ein 54 Jahre alter Mann hatten am Dienstag in mehreren Apotheken versucht, mit gefälschten Rezepten Schlaf- und Schmerzmittel zu bekommen. Die Ermittlungen nach Festnahme des Duos führten dann zu dem 25-jährigen Hintermann. Er hatte die Rezepte gefälscht. Bei einer Durchsuchung wurden weitere Beweise sichergestellt.

