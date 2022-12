Polizei hofft auf Zeugen bei Unfallflucht

Meßkirch/Pfullendorf (sz) - Die Polizei hofft gleich in zwei Fällen von Unfallflucht auf Zeugen. Passiert sind beide Fälle am Mittwoch in Meßkirch und Pfullendorf.

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt, nachdem ein Fahrer oder eine Fahrerin eines weißen Seat gegen 18.40 Uhr auf der K8236 zwischen Meßkirch und Rengetsweiler an der Abzweigung Dietershofen auf einen VW aufgefahren ist. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte. Die Polizei fand den weißen Seat gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in Pfullendorf.

In Pfullendorf war es bereits zwischen 11 und 14.30 Uhr zu einer Fahrerflucht gekommen. Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein Unbekannter mit seinem Auto einen Opel gestreift, der in der Alten Postgasse am Fahrbahnrand abgestellt war. Weil der Unfallverursacher einfach weiterfuhr, ohne sich um den Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags zu kümmern, ermittelt nun der Polizeiposten Pfullendorf wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

In beiden Fällen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise, die unter Telefon 07552/2016-0 möglich sind.