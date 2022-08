Polizei gibt Tipps beim Seniorennachmittag

Die Seniorengemeinschaft Michelwinnaden veranstaltet am Donnerstag, 1.September um 14 Uhr im Sportheim Michelwinnaden einen seniorennachmittag. Zu Gast ist eine Vertreterin des Polizei-Präventionsteams, um über aktuelle Betrugsmaschen zu berichten und Hilfestellung zu geben.

Ältere Menschen in Deutschland sind insgesamt viel seltener von Kriminalität betroffen als jüngere. Senioren verhalten sich meist umsichtig und leben entsprechend sicher. Dennoch gibt es Bereiche und Situationen, in denen auch ältere Menschen Risiken ausgesetzt sind. Dort, wo sie so etwas gar nicht erwarten: an der Haus- oder Wohnungstüre, in der eigenen Wohnung oder auch am Telefon. Das Ziel der Täter ist dabei stets das gleiche: durch Tricks und Täuschungen an Geld oder Wertgegenstände älterer Menschen zu gelangen.

Der Vortrag der Vertreterin des Polizeipräsidiums Ravensburg informiert über Betrugsmaschen an der Haustür, am Telefon, im Internet, am Bankomat und unterwegs sowie zum Thema Einbruchsschutz und Opferschutz.