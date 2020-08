Polizei gelingt Schlag gegen die Drogenszene

Dem Landeskriminalamt Vorarlberg ist gemeinsam mit der Kriminalpolizei Böblingen/Waiblingen, der Kantonspolizei St. Gallen und dem Bundeskriminalamt Wien ein Schlag gegen eine international agierende albanische Tätergruppierung gelungen, die dem Polizeibericht zufolge offensichtlich größere Mengen Kokain und Marihuana nach Vorarlberg beziehungsweise durch Vorarlberg in die Schweiz transportierte.

Anlässlich der Ermittlungen konnten demnach in Vorarlberg mehrere türkische und türkischstämmige Abnehmer aus dem Großraum Bregenz und Dornbirn ermittelt und identifiziert werden. Zudem konnte ermittelt werden, dass die albanische Tätergruppierung im Großraum Dornbirn eine Wohnung adaptierte, um diese als Suchtmittelbunker zu verwenden. Die albanische Tätergruppierung verwendete sowohl in Deutschland als auch in Österreich angemeldete Autos, die mit speziellen Drogenverstecken ausgestattet waren, wobei auch eine Scheinanmeldung eines bulgarischen Staatsangehörigen im Großraum Dornbirn erfolgte, um eine Fahrzeug mit österreichischem Kennzeichen anzumelden, wie die Polizei weiter schreibt. Das Fahrzeug wurde dann von den Tätern zu Drogengeschäften verwendet. Am 19. Juni konnte ein in Deutschland wohnhafter albanischer Haupttäter anlässlich einer Drogenübergabe in Bregenz, gemeinsam mit einem in Bregenz wohnhaften türkischen Abnehmer festgenommen werden. Im Zuge der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten insgesamt circa 4,9 Kilogramm Marihuana, das zudem mit Substanzen, die unter das NPSG (Neue psychoaktive Substanzengesetz) fallen, behandelt wurden, sichergestellt werden. Dieser Abnehmer ist verdächtig, von dieser Gruppierung zumindest weitere zehn Kilogramm Marihuana in Bregenz übernommen zu haben.

Bereits im Mai 2020 wurde ein türkischer Staatsangehöriger, der Abnehmer der Tätergruppierung war, in Dornbirn verhaftet und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Dieser war laut Polizeibericht geständig, über einen weiteren albanischen Staatsangehörigen aus der Schweiz eine unbestimmte Menge an Kokain und ein Kilogramm Marihuana bezogen zu haben. Der Mann wurde bereits rechtskräftig durch die Staatsanwaltschaft Feldkirch zu 18 Monaten Haft verurteilt. Im Juni 2020 wurde ein weiterer Abnehmer der Gruppierung, ebenfalls ein türkischer türkischer Staatsangehöriger, der zudem als Betreiber von illegalem Glückspiel in Lustenau und Dornbirn tätig war, verhaftet und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Er wird beschuldigt im Zeitraum Herbst 2019 bis Frühjahr 2020 circa 13 Kilogramm Marihuana über diese Tätergruppierung im Großraum Lustenau und St. Gallen übernommen und bezogen zu haben.

Zusammengefasst stehen die albanischen Täter im Verdacht, zumindest seit Sommer 2019 bis 19. Juni 2020, im Großraum Dornbirn und Bregenz insgesamt circa 25 Kilogramm Marihuana an Abnehmer in Vorarlberg geliefert und verkauft zu haben. Weitere circa fünf Kilogramm Marihuana wurden in Bregenz sichergestellt, mehrere 100 Gramm Kokain in Vorarlberg an einen Abnehmer übergeben. es besteht außerdem der Verdacht, dass weitere unbekannte Mengen Marihuana und Kokain von Deutschland durch Vorarlberg in Schweiz geschmuggelt wurden.

Anlässlich der Festnahme des albanischen Staatsangehörigen und der Mittäter konnten neben dem Suchtmittel ein in Österreich auf einen Strohmann angemeldetes Auto mit professionell eingebautem Schmuggelversteck, mehrere Mobiltelefone, Jammer (Störsender) sowie kleinere Mengen an Bargeld sichergestellt werden.

Insgesamt wurden im Zusammenhang mit diesem Verfahren in Österreich drei Personen verhaftet und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert, schreibt die Polizei weiter. Über sie sei die U-Haft verhängt worden. In diesem Verfahren wurden und werden eine Vielzahl von Mittäter und Abnehmern durch das Landeskriminalamt vernommen und in weiterer Folge wegen Verbrechen und Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt, so das Landeskriminalamt Vorarlberg.