An der Mauer vor der Neckarhalle und an ihrer Fassade selbst, wenige Meter weiter auf einer Infotafel am Neckartower und auf einem Werbeplakat an der Bahnunterführung ist die Botschaft zu sehen: Mindestens ein Unbekannter hat sich am Wochenende auf einen Streifzug mit einer Spraydose gemacht.

In großen schwarzen Lettern steht es entlang der Neckarstraße immer wieder geschrieben: „ACAB“ – das Kürzel für den englischen Satz „All Cops Are Bastards“. Der Bewegungsradius des Täters, der laut Erkenntnissen der Polizei in der Nacht auf Sonntag unterwegs gewesen sein muss, ist dabei unschwer zu erkennen. Entweder muss er sich in der Neckarstraße in Richtung Bahnunterführung vorgearbeitet haben oder in die umgekehrte Richtung zur Neckarhalle hin.

Genau dort ergänzte der Unbekannte seine vier gesprühten Buchstaben um drei Ausrufezeichen sowie die Abkürzung „RIP“ – ebenfalls englisch für „Rest in Peace“ (Ruhe in Frieden) – womöglich ein politisches Statement in Bezug auf den in den USA bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommenen George Floyd.

Jörg Kluge, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, kann zu dem Täter noch keine Angaben machen: „Wir suchen nach Hinweisen.“ Der Schriftzug „ACAB“ tauche laut Kluge immer wieder auf. Die Kombination mit dem „RIP“ ließe den Verdacht zu, dass es sich tatsächlich um ein politisches Statement in Richtung des verstorbenen George Floyd handele, erklärt Kluge.

Vom Tatbestand her handele es sich laut Jörg Kluge um eine Sachbeschädigung in mehreren Fällen. Die Polizei geht momentan von einer Schadenshöhe von „mehreren hundert Euro“ aus. Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, kann diese Angabe noch nicht sicher bestätigen. „Wir haben bereits eine Reinigungsfirma beauftragt, die versuchen wird, den Schaden zu reinigen.“ Sollte dieser leicht zu beseitigen sein, komme man mit der genannten Schadenshöhe hin. „Sind die betroffenen Jalousien nicht sauber zu kriegen und müssen ausgetauscht werden, dann wird es teurer“, erklärt Brunner. Besonders bitter: Solange der Täter nicht ermitteln wird, muss die Stadt die Reinigungskosten an der Neckarhalle selbst tragen.