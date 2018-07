Am vergangenen Samstag erstatteten Angehörige eines in Haigerloch-Trillfingen wohnenden Mannes Vermisstenanzeige bei der Polizei. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand hat ein 43-Jähriger bereits im Verlauf der vorletzten Woche seinen gewohnten Lebensbereich verlassen. Seither fehlt von dem Gesuchten jegliche Spur. Die bisherigen Ermittlungen, Umfeldabklärungen und die Überprüfung von möglichen Kontaktadressen führten zu keinerlei Hinweisen auf den Verbleib des Mannes, der von der Polizei wie folgt beschrieben wird: Etwa 1,75 Meter groß, schlanke Figur, grau meliertes, kurzes Haar. Der Mann trägt an beiden Ohren einen Ohrring und ist eventuell bekleidet mit längerem, schwarzen Mantel, Jeans und Biker-Stiefeln. Wem der Vermisste in den vergangenen beiden Wochen aufgefallen ist oder wer zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Balingen, Telefon (07433) 264-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (pz)