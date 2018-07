Polizei ermittelt gegen Tierschutzverein

Die Polizei ermittelt gegen den Kreistierschutzverein Tuttlingen-Spaichingen und Umgebung wegen des Verdachts auf Untreue. Bei einer Durchsuchung der Geschäftsräume wurden umfangreiche Akten beschlagnahmt, die derzeit gesichtet werden. Hintergrund sind finanzielle Ungereimtheiten in den Bilanzen, die durch Containergeschäfte entstanden.

Von unserem Redakteur Michael Hochheuser

Auslöser der Durchsuchungsaktion waren laut Polizeisprecher Wolfgang Schoch ein Artikel in dieser Zeitung über eine Versammlung des Vereins vom 10. Mai sowie eine darauffolgende Strafanzeige eines Mitglieds. Da laut Schoch der Anfangsverdacht auf Untreue bestand, habe die Staatsanwaltschaft grünes Licht für die Beschlagnahme der Akten gegeben. Am späten Nachmittag des 11. Mai rückte die Polizei bei den Tierschützern an. Die Unterlagen werden derzeit gesichtet und bewertet, ob sich der Verdacht bestätigt. Die Ergebnisse werden laut Schoch Ende dieser Woche zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft Rottweil weitergegeben.

„Da ist nichts dran“, sagt Christine Dold aus Seitingen-Oberflacht, die bei der Versammlung zur neuen Vorsitzenden gewählt worden war. „Es fehlt definitiv kein Geld.“ Die Frau, die die Anzeige erstattet habe, „macht immer Ärger“. Sie sei vor Jahren bereits einmal aus dem Verein ausgeschlossen worden. Die Ermittlungen blockierten ihre Arbeit, ärgert sich Dold. „Wenn ich gewusst hätte, was alles kommt, hätte ich die Finger davon gelassen.“

Der frühere Vorsitzende, der Aldinger Werner Single, macht „Buchungsfehler“ für die finanziellen Diskrepanzen in Höhe von rund 20 000 Euro durch Containergeschäfte verantwortlich. Single hatte Geld des Vereins in Schiffscontainer investiert, „die erwartete Netto-Rendite lag zwischen viereinhalb und sechseinhalb Prozent“. Dem Kreistierschutzverein sei durch die Transaktionen „kein Cent verlorengegangen“, sagt Single. Den Vorwurf der Veruntreuung weist er von sich. „Es fehlt garantiert kein Geld.“ Offenbar seien über Jahre Summen falsch gebucht worden, was der frühere Steuerberater nicht bemerkt habe. Der Tuttlinger Dennis Butz, der zwischenzeitlich kommissarischer Vorsitzender war, kritisiert, dass die Kassenprüfer nicht so gearbeitet hätten, „wie sie es hätten tun sollen“.

Viele Tierschützer sind stinksauer auf ihre Führungsriege. Der Wurmlinger Jürgen Hauser, seit 2002 im Verein, hält es für „skandalös, dass Geld des Vereins in zweifelhafte Anlageformen gesteckt und damit jahrelang seinem eigentlichen Zweck vorenthalten wurde, für das Wohl der Tiere zu sorgen“. Er habe den Eindruck, dass es im Vorstand nicht um die Tiere, sondern „hauptsächlich um Politik, Machtverhältnisse und eigene Profilisierungssucht ging“.

Ähnlich sieht dies die Leiterin des Tuttlinger Tierheims, Benedikta Butz. Gelder seien nicht für die Tiere eingesetzt worden. „Ich durfte kaum Futter kaufen – das Geld musste auf die Konten.“ Auch am Tierarzt sei gespart worden. So seien Katzenwelpen nicht geimpft worden, „das würde sich nicht rechnen, hieß es“. Auch die Unterbringung im Hundehaus sei „eine Katastrophe“, sagt Benedikta Butz. Änderungspläne seien wegen der personellen Veränderungen im Vorstand „über den Haufen geworfen worden“. Sie sieht es als Problem an, dass der neu gewählte Vorstand weiter von Single beeinflusst werde.

Das Tierheim habe früher „von der Hand in den Mund gelebt“, sagt dieser. Durch seine Aktivitäten stehe es heute „auf einer gesunden finanziellen Basis“. Weil Geld in die Vorsorge geflossen sei, habe „kein Hund hungern müssen“. Den Tieren im Heim gehe es gut, „es ist immer das Essen gekauft worden, das angefordert wurde“. Dass das Hundehaus nicht mehr zeitgemäß ist, räumt Single ein. Auch andere wichtige Projekte wie das Katzenhaus oder die Außenanlagen für Hunde hätten umgesetzt werden müssen.

Verstimmt haben die Mitglieder auch die Umstände der Vorstandswahl. „Ehemaligen Beschäftigten wurde gesagt, dass sie wieder im Tierheim arbeiten könnten, wenn sie für Christine Dold stimmen“, berichtet Benedikta Butz. Laut Jürgen Hauser seien wenige Tage vor der Versammlung eine ganze Reihe neuer Tierschützer in den Verein eingetreten. Einige Mitgliedsbeiträge seien von Christine Dolds Privatkonto überwiesen worden, so Hauser und die Tierheimleiterin. Sogar Geld sei gezahlt worden für Stimmen bei der Wahl, habe es gerüchteweise geheißen.

„Das könnte ich mir finanziell gar nicht leisten“, weist Dold diesen Vorwurf weit von sich. Sie habe eben einen „riesengroßen Bekanntenkreis, und natürlich sind aus diesem Leute in den Tierschutzverein eingetreten, um mich zu unterstützen“. Sie hätte sich nicht aufstellen lassen, „wenn ich Dreck am Stecken hätte“, betont die neue Vorsitzende. Ihr Vorgänger Dennis Butz, nun einer der Stellvertreter Dolds, betont, dass trotz zweier Fronten bei den Tierschützern eine „Zusammenarbeit angestrebt“ werde.