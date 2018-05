Weil er in Bad Schussenrieder Geld und Telefone aus einem Auto gestohlen haben soll, sitzt ein 37-Jähriger seit Donnerstag im Gefängnis. Das teilt die Polizei mit.

Seit Samstag suchte die Polizei in Bad Schussenried den Dieb. Der öffnete zwischen 16.15 und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz beim Friedhof das Handschuhfach eines Mercedes Cabrio, das nicht verschlossen war. Dort nahm zwei Smartphones und einen Geldbeutel an sich und flüchtete. Die Polizei in Bad Schussenried und Riedlingen machten am Donnerstag den mutmaßlichen Täter dingfest. Ein Smartphone stellten die Beamten bei dem Verdächtigen sicher. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vorlag, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hat. Eine Polizeistreife brachte den 37-Jährigen in ein Gefängnis.

Außerdem erwartet den Mann auch eine Strafanzeige wegen des Diebstahls. Damit sind die Ermittlungen der Polizei noch nicht abgeschlossen. Die Beamten wollen wissen, wo das Diebesgut ist, und prüfen, ob der 37-Jährige für weitere Straftaten infrage kommt.