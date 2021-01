Etwa 120 Menschen haben am Montagabend an einem so genannten Lichtspaziergang durch Mengen teilgenommen. Die Versammlung stand unter dem Motto „Für Freiheit, Demokratie, Weltfrieden und eine maskenfreie Zukunft unserer Kinder“ und wurde von der Gruppe „Sigmaringen Aktiv“ mit Unterstützung der Freidenker, Eltern-stehen-auf und der Freiheitsboten im Landkreis Sigmaringen organisiert. Seit November finden diese Spaziergänge regelmäßig in unterschiedlichen Städten im Kreisgebiet statt, mit wechselndem Zuspruch.