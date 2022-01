Polizei Dinkelsbühl warnt vor neuer Betrugsmasche am Telefon

Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl warnt vor einer neuen Betrugsmasche.

Wie die Polizei mitteilt, werden im Zuständigkeitsbereich der Dinkelsbühler Polizei derzeit vermehrt ältere Personen von einer Frau angerufen, die sich am Telefon dann als Tochter ausgibt. Die Frau gibt in den Gesprächen vor, dass sie soeben einen schweren Unfall verwickelt worden sei. Danach gibt sie das Gespräch an einen vermeintlichen Polizeibeamten weiter. Dieser erfragt anschließend Daten des Angerufenen und dessen Tochter zum Datenabgleich. Zudem wird nachgefragt, ob die angerufene Person alleinstehend wäre und ob andere Personen anwesend sind. Danach wurden die Gespräche bisher alle beendet. Auffällig ist, dass es noch zu keinerlei Geldforderungen kam, jedoch könnten die herausgegebenen Daten für andere Straftaten missbraucht werden.

Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl weist deshalb alle Bürger ausdrücklich darauf hin: „Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten von sich heraus. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, brechen Sie das Gesprächsofort ab und halten Sie Rücksprache mit Ihren in Frage kommenden Verwandten. Sollten Sie bereits Daten am Telefon herausgegeben haben: Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer Polizei.“