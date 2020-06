Leutkirch (sz) - Ein 27-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstagabend in der Memminger Straße in Leutkirch gegen 21.30 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Nachdem der Mann laut Polizei auf Nachfrage spontan mitteilte, dass er gerade Betäubungsmittel erworben habe, händigte er den Polizisten mehrere Gramm Marihuana aus. Nun wird er wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.