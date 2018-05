Polizei beschlagnahmt Führerschein

Die Polizei hat Sonntagnacht einem 24-Jährigen in Warthausen die Weiterfahrt untersagt. Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss, so der Pressebericht der Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Biberach kontrollierten den Mann gegen 2 Uhr in der Bahnhofstraße. Dabei stellten sie Anzeichen von Alkoholbeeinflussung fest. Der Fahrer zeigte sich nach Angaben der Polizei kooperativ. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der 24-Jährige einen Promillewert hatte, der über der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der 24-Jährige trägt nicht nur die Kosten für die Blutentnahme, sondern muss sich auch wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten. „Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg folgt“, berichtet die Polizei. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.