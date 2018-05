Politisches Fastenessen der CDU

Der CDU-Ortsverband Westerheim lädt am Montag, 19. Februar, von 19 Uhr an erneut zu einem „politischen Fastenessen“ ins Gasthaus Rössle von Westerheim ein. Den musikalischen Akzent setzen dabei die „Roten Lederhosen“ der Musikkapelle, die zum Auftakt wie auch zwischendurch aufspielen werden. Der Ortsverbandsvorsitzende Matthias Rehm wird die Gäste begrüßen, ehe die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer zum Thema „Deutschland und Europa in bewegten Zeiten“ spricht. Sie macht sicherlich auch Ausführungen zu den Koalitionsgesprächen und zur Regierungsbildung in Deutschland. Es schließt sich eine politische Aussprache an, bei der Ronja Kemmer gerne Rede und Antwort steht. Gäste sind selbstverständlich willkommen. Archivfoto: Steidle