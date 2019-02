Der Vorsitzende der Unabhängigen Erzeugergemeinschaft (UEG) Hohenlohe-Franken in Niederstetten-Adolzhausen, Matthias Frieß, berichtet von einem sehr schwierigen Geschäftsjahr 2018 für die Schweinehalter. Die Preise für Ferkel und Mastschweine waren sehr stark rückläufig. Allein die UEG-Bauern hatten 17,5 Millionen Ertragseinbußen, was einem Umsatzrückgang von knapp 20 Prozent entspricht. Damit sind vor allem die Ferkelerzeuger wieder in tiefrote Zahlen gerutscht.

Die Schweinehalter waren immer schon Preisschwankungen ausgesetzt, aber in dieser Größenordnung hat Frieß noch keine Preiseinbrüche erlebt. Die auch 2019 anhaltend niedrigen Schweinepreise liegen deutlich unter den Produktionskosten und führen zu enormen Subtanzverlusten bei den Betrieben.

Viele Betriebe würden sich überlegen, ihre Sauen- und Mastschweinehaltung aufzugeben, um wirtschaftlich nicht total auszubluten. Zudem erleben die Betriebe ein totales Fiasko bei den Zukunftsfragen der Sauenhaltung. Die Politik schaffe keine vernünftigen Rahmenbedingungen. So sei keine praxisnahe Lösung bei der zukünftigen Ferkelkastration sichtbar.

Vernünftige Regelungen erwarten die Ferkelerzeuger auch für die anstehenden Entscheidungen bei der Haltungsverordnung der Zuchtsauen. Matthias Frieß ermahnt die Politik, dass sie die Ansprüche für die deutschen Schweinehalter nicht utopisch hoch hält und damit die Produktion verteuert. Denn die politische Konsequenz fehle, dass bei Lebensmitteleinfuhren aus dem Ausland der gleiche Standard vorgeschrieben werde.

Ungleicher Wettbewerb

Bestes Beispiel sei die Eierproduktion. Sie sei in Deutschland auf 50 Prozent Eigenversorgung zurückgegangen, nachdem die Käfighaltung verboten wurde. Trotzdem werden vor allem bei Nudeln und fertigen Eierprodukten Eier aus der Käfighaltung aus dem Ausland eingeführt. „Ist das der Tierschutz, den wir anstreben?“, stellt Frieß infrage. Die Landwirtschaft verschließe sich keiner tierschutzfreundlichen Produktion, will aber verständlicherweise keinen ungleichen Wettbewerb.

Aufgrund von Freihandelsabkommen hat die Politik der Landwirtschaft staatliche Zuschüsse zukommen lassen. Die Landwirtschaft in Deutschland könne dem Wettbewerb mit den weltweiten Anbietern für Lebensmittel nicht standhalten. Die Produktionsauflagen in den USA oder anderen Staaten auf der Welt seien viel niedriger und in vielen Ländern seien auch die Löhne niedriger.

Die Politik habe die Bauern inzwischen von den Staatszuschüssen abhängig gemacht, denn ohne diese Subventionen könnten die meisten Betriebe nicht überleben, sagt der Geschäftsführer der UEG Herbert Klein. Damit habe die Politik auch die Macht, den Bauern immer mehr unsinnige Auflagen zu machen, denn sonst drohe eine Kürzung der Zuschüsse.

80 Betriebe sind übrig geblieben

Im Jahr 2018 hätten wieder einige Betriebe die Schweinehaltung aufgegeben. Allein in den vergangenen 25 Jahren hätten in Hohenlohe über 900 UEG Ferkelerzeuger aufgehört, so dass nur noch 80 Betriebe übrig geblieben seien. 2018 wurden von der UEG noch 579 000 Ferkel, 290 000 Schlachtschweine, 7000 Groß- und Nutzvieh sowie 4200 Schafe erfasst und vermarktet. Bei den Ferkeln war dies ein Rückgang von drei Prozent, bei den Schlachtschweinen 1,7 Prozent, beim Großvieh 13 Prozent. Einzig bei den Schafen war ein Zuwachs von 15,5 Prozenten zu verzeichnen. Insgesamt wurden 880 117 Tiere erfasst, was einem Rückgang zum Vorjahr von 2,5 Prozent entspricht. Herbert Klein rechnet für das Jahr 2019 mit weiteren deutlichen Rückgängen.

Die Preissituation sei 2018 eine reine Katastrophe gewesen. Für ein 25 Kilogramm schweres Ferkel wurden nur noch 42,46 Euro erlöst, was einem Rückgang von 15,44 Euro je Ferkel im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Für ein Mastschwein wurden nur noch 1,42 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht erzielt. Das waren 20 Cent weniger. So erzielt ein Schweinemäster für ein Schwein mit 120 kg Lebendgewicht noch 132 Euro. Der Umsatz der Gesamt UEG ist um 17,7 Millionen auf 85,2 Millionen gesunken. Dies entspricht einem Umsatzrückgang von 17 Prozent.

Im Rahmen der Versammlung wurden auch Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit bei der UEG geehrt: Bernhard Brand aus Creglingen (35 Jahre), Ralf Busch aus Niederstetten-Adolzhausen (30 Jahre), Hildegard Mayer aus Niederstetten-Vorbachzimmern (20 Jahre), Manfred Groninger aus Crailsheim-Jagstheim (20 Jahre), Thomas Bahle aus Bühlerzell (10 Jahre), Roland Klingler aus Schwäbisch Hall-Gailenkirchen (10 Jahre) und Manfred Schulz aus Niederstetten-Adolzhausen (10 Jahre).