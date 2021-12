Politik spannend und verständlich erklärt

Friedichshafen (sz) - Geschichte und Politik als Event für alle? Wissenschaftlich fundiert, multimedial aufgearbeitet und lebendig erzählt wird die Klimapolitik der EU nun für jeden verständlich, heißt es in einer Vorschau der Volkshochshcule (VHS), auf eine Veranstaltung am Am Donnerstag,9. Dezember. Dann laden das Europe DirectFriedrichshafen mit Detlev Maaß und Dokulive mit Ingo Espenschied von 18 bis 19.30 Uhr zu einem interaktiven Livestream ein. Anmoderiert wird dieser von Jörg Wojahn, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland.

Steigende Meeresspiegel, Pariser Abkommen, Fridays for Future oder der Wirkungsgrad von Wasserstoff. In seiner Dokulive „Green New Europe – kann die EU das Klima retten?“ bringt Ingo Espenschied Klarheit in die unübersichtliche Klimadebatte.

Jenseits von ideologischer Parteinahme und wissenschaftlich haltbar gibt er dem Zuschauer eine Orientierung, um sich in der aktuellen Diskussion zurechtzufinden, heißt es in der VHS-Mitteilung weiter. Wie ist der aktuelle Stand der Wissenschaft? Wer sind die größten Verursacher der Klimaerwärmung? Welche Lösungsansätze sind vielversprechend, und wo sind ihre Vor- und Nachteile? Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem European Green Deal der EU, der Europa 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Erde machen soll. Hat die EU wirklich ein Konzept, das zur Bekämpfung des globalen Klimawandels taugt?

Dokulive garantiere Spannung und Abwechslung in hoher Qualität. Das Unternehmen wurde von Ingo Espenschied, Diplom-Politologe und Produzent, mit dem Ziel gegründet, junge Menschen und Erwachsene für politische Themen zu begeistern. Der Live-Stream wird technisch aufwendig und mit professionellem Equipment aus einem eigens eingerichteten Studio in Mainz realisiert und inszeniert. Ingo Espenschied persönlich wird als Referent unterhaltsam durch das Programm führen, unterstützt von seinem Techniker und Sidekick Thilo Mössner.