„Pola“ - Geschichte eines Stummfilmstars

Berlin (dpa) - „Ich habe dreiundfünfzig Filme, zwei Ehemänner und einen Weltkrieg überlebt. Und jetzt, stell dir vor - will Hollywood nicht mehr.“ Pola Negri kann es nicht glauben.

Noch bis vor kurzem war sie der meistgefeierte Filmstar Hollywoods. Jetzt reden alle nur noch von der Garbo. Die rassige Polin ist nicht mehr gefragt. Was ihrer Karriere in den USA endgültig das Genick bricht, sind ihre hohe Stimme und ihr harter Akzent - für den Tonfilm unmöglich. Pola kehrt nach Berlin zurück. An diesem Wendepunkt setzt der Roman von Daniela Dröscher ein.

„Pola“ zeichnet das ebenso exzentrische wie beeindruckende Leben eines der größten Stars der Kinogeschichte nach. Sehr gut fühlt sich die Autorin in die komplexe Persönlichkeit dieser Diva ein, die mit ihren Affären mit Charlie Chaplin oder Rudolph Valentino genauso von sich reden machte wie mit ihren exaltierten Auftritten. In immer wieder eingeschobenen Rückblicken erzählt der temporeiche Roman nebenbei Polas Jugend. Aus bettelarmen Verhältnissen arbeitete sie sich mit List und Willensstärke ganz nach oben.

Daniela Dröscher: Pola. Berlin Verlag, Berlin, 304 Seiten, 19,99 Euro, ISBN 978-3-8270-1106-0