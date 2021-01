Seit 1985 hat Werner Zorn eine Fahrschule in Bad Schussenried betrieben. Nun, mit 71 Jahren, ist er in Rente gegangen. In 36 Jahren hat er Hunderte Fahrschüler ausgebildet und zum Schluss sogar die Enkel seiner ersten Fahrschüler unterrichtet.

Der Weg zum Fahrlehrerberuf führte bei Werner Zorn über mehrere Ecken. Denn eigentlich hatte der gebürtige Schussenrieder bei Liebherr eine Ausbildung zum Maschinenschlosser absolviert. Nach der Ausbildung ging er jedoch erst einmal für ein paar Jahre zur Handelsmarine und danach zur ...