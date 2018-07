Podolski-Comeback mit Pleite gegen Wolfsburg

Lukas Podolskis Bundesliga-Comeback im Trikot des 1. FC Köln ist mit einer 1:3 (0:0)-Pleite gegen den deutschen Fußball- Meister VfL Wolfsburg zu Ende gegangen.

1190 Tage nach seinem letzten Erstliga-Einsatz für den Geißbock-Club konnte der 24 Jahre alte Nationalstürmer den Kölner Fehlstart trotz guter Leistung und einer 1:0-Führung seiner Mannschaft nicht verhindern. „Woran es gefehlt hat, ist egal, wir dürfen das Spiel nach einem 1:0 nicht aus der Hand geben“, meinte Podolski, der sich so auf das Spiel gefreut hatte. „Ich war gar nicht aufgeregt. Ich hätte es mir nur anders vorgestellt“, meinte der Angreifer.

Denn die Führung der Kölner wendeten Edin Dzeko (73.) und Neuzugang Obafemi Martins (87.) sowie Heimakteur Pierre Womé mit einem Eigentor (74.) zum Wolfsburger Sieg. Das 1:0 für den FC hatte Fabrice Ehret (49.) erzielt. „Das ist ungerecht, aber das bringt uns nicht weiter“, bilanzierte Podolski. „Zwanzig Minuten hat Köln richtig Gas gegeben“, meinte VfL-Coach Armin Veh. „Wir brauchen noch ein bisschen Zeit“, mahnte Köln-Coach Zvonimir Soldo die nötige Geduld mit seiner Mannschaft an und betonte: „Wir haben gegen den deutschen Meister gespielt.“

Beim 0:1 des FC vor einer Woche in Dortmund, ebenfalls durch ein Eigentor, hatte Podolski noch verletzt passen müssen. Jetzt präsentierte er sich seinen Fans unter den 48 000 Zuschauern im RheinEnergieStadion als starker Neuzugang, der sich aber nicht entscheidend durchsetzen konnte. Der Titelverteidiger legte mit sechs Punkten aus zwei Partien schon wieder kräftig vor.

Die Fans begrüßten Zehn-Millionen-Euro-Rückkehrer Podolski euphorisch. Der 24-Jährige wurde von Trainer Zvonimir Soldo vor einer Dreier-Reihe mit Sebastian Freis, Maniche und Fabrice Ehret als einzige Spitze aufgeboten. Torjäger Milivoje Novakovic gehörte erstmals nach langer Verletzungspause wieder zum Kader. Armin Vehs VfL lief acht Tage nach dem 2:0 gegen Stuttgart in gleicher Formation und Top-Besetzung auf. Auf einen Podolski-Sonderbewacher verzichtete Veh.

Podolski begann gut, schirmte den Ball clever ab und setzte seine Mitspieler immer wieder in Szene. Doch je länger die Partie dauerte, desto besser bekam die VfL-Defensive den Nationalstürmer in den Griff. Dennoch hatte der FC durch Fabrice Ehret bei einem Schuss an das Außennetz (10.) die erste Großchance. Der Meister-Sturm mit Grafite und Dzeko hatte Anlaufprobleme, ehe Dzeko FC-Keeper Faryd Mondragon (14.) zu einer Glanztat zwang und Grafite (38./40.) zweimal die Führung auf dem Fuß hatte.

Ein mentaler Aussetzer von Alexander Madlung schockte die Gäste kurz nach Wiederbeginn, als er Ehret den Ball nahezu auf dem Silbertablett servierte und der Franzose nur noch kühlen Kopf für das 1:0 bewahren musste. Danach wurde die Begegnung noch offener, weil Wolfsburg alles nach vorn warf und Podolski zwei sehr gefährliche Linksschüsse (60./68.) ermöglichte. Allerdings verpasste er das Ziel. „Passiert - was will man machen. Der Ball ist daneben gegangen“, meinte Podolski.

Der FC kämpfte aufopferungsvoll um den ersten Saisonsieg, der VfL ließ zunächst wenig Meisterliches erkennen, ehe sich das Geschehen durch Dzeko und den unglücklichen Wome noch komplett drehte. Den Schlusspunkt setzt dann der eingewechselte Martins.