Plötzlich fängt sein neues Motorrad Feuer

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag bei Suppingen in den Straßengraben gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Wie es dazu kam, ist kurios.

Gegen 17 Uhr befand sich der 16-Jährige auf der ersten Fahrt mit seinem neuen Motorrad. Zwischen Suppingen und Feldstetten bemerkte er Flammen im Bereich des Auspuffs. Allerdings hielt er nicht an, sondern versuchte, das Feuer während der Fahrt zu löschen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

Polizei ermittelt die Brandursache

Den Schaden an dem Motorrad schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Wieso es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Der Verkehrsdienst Mühlhausen im Täle hat die Ermittlungen aufgenommen.