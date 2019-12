Pleite, Streit und viel Bewegung am Aktienmarkt

Wangen (sz) - Nach elf turbulenten Wochen und nervenaufreibenden wirtschaftlichen Ereignissen ist das Planspiel Börse zu Ende gegangen. Politische und wirtschaftliche Ereignisse, wie die Brexit-Verhandlungen, die Insolvenz von Thomas Cook und der Handelsstreit zwischen den USA und China wirkten sich während der Spielzeit auf die Kurse aus: Der Spielverlauf war durch viel Bewegung am Aktienmarkt gekennzeichnet, wie die Kreissparkasse Ravensburg in einer Pressemitteilung schreibt.

Knapp 100000 Schüler, Studenten, Azubis, Lehrkräfte und junge Erwachsene aus 15 Ländern nahmen an dem Wettbewerb der Sparkassen teil. 79 Schülerteams haben am landkreisweiten Wettbewerb der Kreissparkasse Ravensburg teilgenommen. Doch schlussendlich kann nur ein Team gewinnen. Es blieb bis zum Spielende spannend, wer das Rennen macht.

Anton Fiederer, Awed Issac Abeselom, Silas Oberhofer, Thomas Reis, Fabian Schotte und Johannes Walter von der Gewerblichen Schule Ravensburg landeten in der Depotgesamtwertung landkreisweit auf Platz 1. Dafür wurde das Team „MyTecBlockChain“ von der Kreissparkasse Ravensburg mit einem Geldpreis in Höhe von 1000 Euro belohnt. 500 Euro davon wandern in die Klassenkasse, während die andere Hälfte den Schülern frei zur Verfügung steht. Sie haben ihr virtuelles Startkapital in Höhe von 50000 Euro innerhalb der Spielzeit auf einen Wert von 53.647,24 Euro gesteigert.

Die Spielgruppe „MasuriumLithiumPhosphat“ vom Beruflichen Schulzentrum Wangen belegte den ersten Platz in der Nachhaltigkeitswertung. Das Team um Maximilian Wallhöfer, Linus Hinz und Pascal Knoll hat einen Nachhaltigkeitsertrag in Höhe von 1289,55 Euro erwirtschaftet. Einen tollen dritten Platz im Nachhaltigkeitswettbewerb belegte das Team „The Money Makers“, ebenso vom Beruflichen Schulzentrum Wangen, mit einem Nachhaltigkeitsertrag in Höhe von 694,34 Euro. Die Top Drei landkreisweit im Nachhaltigkeitswettbewerb wurden von der Kreissparkasse Ravensburg mit Geschenksets von „mymuesli“ belohnt.