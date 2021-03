Playlist: Zehn Songs für den Abschied

Liebes Kollegium, liebe Freunde, Genossen, Wegbegleiter und Leidensgefährten,

im Oktober hätten es zehn Jahre gewesen sein können, wäre heute nicht mein letzter Arbeitstag dazwischengekommen. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle von Ihnen allen verabschieden. Und zwar mit den letzten Worten des mexikanischen Freiheitskämpfers Pancho Villa. Als dieser 1923 auf offener Straße von einer Kugel niedergestreckt wurde, soll er einem zufällig Anwesenden gesagt haben:

Lassen Sie es nicht so enden. Sagen Sie, dass ich etwas gesagt hätte.

In der Hoffnung also, Ihnen damit gebührend in Erinnerung zu bleiben, will ich ein letztes Mal meine Lieblingskolumne aus unserem verblichenen Magazin-Projekt bemühen: die Playlist.

Ich zieh‘ meinen Hut – Udo Lindenberg Das Lied von der Zeitung – Reinhard Mey Es ist vorbei – Der Junge mit der Gitarre 1000 gute Gründe – Adel Tawil Schade-Scheiße – Funny van Dannen Ich mach mich frei - GReeN Wenn nicht jetzt, wann dann – Höhner Abschiedslied – Farin Urlaub Danke – Die Fantastischen Vier Feierabend - Großstadtgeflüster





Der Bonus Track hat traditionelle Gründe: