Römerstein (sz) - Das Akkordeonorchester aus Donnstetten hat vor kurzem den Europapark in Rust angesteuert. Besonderer Höhepunkt für die Gäste aus Römerstein war das Platzkonzert im französischen Dorf.

Früh morgens startete der Akkordeon- und Handharmonika-Club Römerstein am Pfingstsamstag seinen Jahresausflug in Richtung Freiburg, genauer gesagt nach Rust zum Europapark. Spaß, Musik und Action standen bei dem sonnigen und warmen Wetter auf dem Programm.

Der besondere Höhepunkt an diesem Tag war das Platzkonzert des Jugendorchesters im französischen Dorf. Unterstützt wurden die Jugendlichen durch Spieler aus dem ersten Orchester und den Hohenstadt-Musikanten. Dann hieß es „ran an die Tasten“. Dirigentin Petra Riebort aus Heroldstatt hatte ein abwechslungsreiches und interessantes Musikprogramm für Jung und Alt zusammengestellt, das sehr gut beim Publikum ankam.

Die jüngsten Spieler des Vereins eröffneten das Konzert mit „Popcorn“, „Rockstars“ und „Memphis“ und brachten die Zuschauer durch die rockigen Lieder in die richtige Stimmung. Weiter ging es mit dem Jugendorchester, das sein Publikum ins Land des Tabaluga mitnahm. Für Sommergefühle sorgten die Musiker mit den Stücken „Llorando se fur“ und „Ai se eu te pego“ und „Karibik Trip Nr. 1“. Mit „Viva la Vida“ und „Narcotic“ beendete die Jugend seinen Auftritt und erntete tosenden Beifall. Ohne die Zugabe „Back tot he Sixties“ ließen die Zuschauer die Spieler des Orchesters nicht ziehen.

Nach dem erfolgreichen Auftritt testeten die Akkordeonspieler aus Römerstein und ihre Begleiter noch viele Attraktionen des Freizeitparks und vergnügten sich sehr, bevor es am Abend wieder auf die Schwäbische Alb ging. Es war ein aktionsreicher und musikalischer Tag, der bei den Ausflüglern so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird.