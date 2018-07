Ravensburg (sz) - Der Fanfarenzug Rauenspurg veranstalten am Sonntag, 8. Juli, ab 19 Uhr ihr mittlerweile 17. Platzkonzert auf dem südlichen Marienplatz in Ravensburg. In dem annähernd zwei Stunden dauernden Konzert werden die aktiven Mitglieder und die Mitglieder des „Oldie-Zuges“ mit insgesamt knapp 80 Musikern schmissige Melodien und Rauenspurg-Klassiker darbieten, kündigen die Veranstalter an. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl sorgen die umliegenden Kneipen. Weitere Informationen zum Rauenspurg auf www.fz-rauenspurg.de