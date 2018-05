Platz eins für Akkordeonspielerin Andrea Bruncic

Andrea Bruncic aus Menzenweiler in der Gemeinde Ebersbach-Musbach hat bei einem internationalen Musikwettbewerb im slownischen Murska Sobota einen ersten Platz erreicht. In ihrer Altersklasse mit 25 Mitbewerbern erhielt sie den Preis für die Interpretation des Pflichtstücks „Polka Amerika“ von Robert Smolnikar. Im Wettbewerbsmodus trat sie mit zwei weiteren Titeln an, die sie zu freien Auswahl hatte. Auch der „Seerosenwalzer“ und der Polka „Ohne Sorgen“ überzeugte die aus drei Frauen und drei Männern bestehende Jury.

Es ist nicht der erste Erfolg der Akkordeonistin. Vor sieben Jahren feierte Andrea Bruncic ihren bislang größten Erfolg. Die damals 42-jährige Musikerin wurde 2008 Weltmeisterin in ihrer Kategorie.

„Oberkrainer-Expertin“

„Die Musik prägte mein Leben“, unterstreicht Andrea Bruncic ihren Werdegang als Akkordeonistin. Sie gilt in Fachkreisen inzwischen als „Oberkrainer-Expertin“. Das ist die Stilrichtung der Unterhaltungsvolksmusik, welche der legendäre Star der Szene, Slavko Avsenik ins Leben rief. Der Sound des 1929 geborenen Musikers wurde weltberühmt durch sein Ensemble, die „Original Oberkrainer.“ „Schätzungsweise wurden inzwischen sage und schreibe weltweit 10 000 ähnliche Musikgruppen aus der Taufe gehoben“, fachsimpelt Andrea Bruncic.

In Bochum geboren, sah sie als Mädchen im Alter von drei Jahren, zum ersten Mal die Oberkrainer im Fernsehen – und erkannte die Bedeutung des Akkordeons. Schon damals sagte sie zu ihrem Vater: „So ein Instrument wie der Mann da spielt, möchte ich auch haben.“ Es dauerte noch einige Jahre, bis Papa ihr diesen Wunsch erfüllen konnte, denn für ein gutes Akkordeon müssen schon ein paar Tausender locker gemacht werden.

Im Zuge ihrer vielen Auftritte in der Region und darüber hinaus lernte Andrea Bruncic auch die amtierende Weltmeisterin aller Klassen kennen, Christa Behnke aus Göppingen. Bei ihr nimmt sie seit geraumer Zeit einmal im Monat Unterricht. „Das brachte mich schlagartig und enorm weiter“, hebt sie mit einem stolzen Lächeln hervor. Inzwischen bereitet sie sich auf die Oberkrainer-Europameisterschaft vor, die am 22. und 23. September 2018 in der Gemeindefesthalle von Magstadt bei Stuttgart stattfindet. Dort wird der Verein „Slovenski Muzikantje Sindelfingen“ den Wettbewerb ausrichten. Der Verein besteht seit über 25 Jahren. Über 80 Mitglieder gehören ihm mittlerweile an.

Andrea Bruncic hat bereits erste Kompositionen geschrieben und kann einen Achtungserfolg mit ihrem Stück „Wellen der Freundschaft“ verbuchen. Das Stück spielte sie bereits bei einem Auftritt fürs Fernsehen. Stammgast ist sie beim Musikantentreffen im Jägerhäusle in Ebisweiler bei Aulendorf. Das nächste wird am 14. Oktober ab 11 Uhr stattfinden. Stammgast ist sie aber auch in Wilfertsweiler im Ochsen.

Zu Gast bei Musikantentreffen

In Ebisweiler wird bereits seit zehn Jahren Volksmusik gemacht, sodass in vier Monaten eine Jubiläumsveranstaltung steigt. Wenn es sich ergibt, was immer wieder der Fall ist, spielt Andrea Bruncic, wie erst kürzlich in der Seebachhalle in Ebersbach-Musbach (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete darüber) in der Formation „Igor und seine Oberkrainer“ mit. In dieser Gruppierung ist sie eine gern gesehene Gastspielerin.