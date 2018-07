Plateau und Profil sind die Trend-Treter

Offenbach (dpa/tmn) - Wer im kommenden Herbst und Winter modisch mitmischen möchte, der kommt um eine dicke Sohle nicht herum. Denn der Trendschuh der kommenden Saison ist der Plateaustiefel. Er soll den Trägern zentimeterhohe Bodenhaftung verleihen.

Plateaustiefel sind in diesem Herbst und Winter ein Muss. „In unruhigen Zeiten wie diesen sehnen sich die Menschen nach Schutz, Orientierung und festen Boden unter den Füßen“, sagt Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut in Offenbach. Diesen festen Boden vermitteln die Designer mit zentimeterhohen Plateauschuhen, die Bodenhaftung geben sollen. Das zweite Trendthema ist die Profilsohle. Auch sie steht für Standfestigkeit - im übertragenen Sinne wie auch auf verschneiten Straßen. „Die beiden P sind in der kommenden Saison einfach elementar: Plateau und Profil“, so Schulz.

Schon ab August stehen die neuen Modelle in den Regalen der Schuhhäuser. Katharina Martin von der Schuhhandelskette Deichmann aus Essen verspricht nicht nur einfache Plateausohlen: „Wir haben Modelle mit doppelten und dreifachem Plateau im Sortiment.“ Angesagt seien auch Pumps mit verdecktem Plateau. „Plateau ist einfach in, egal in welcher Form“, sagt sie. In Kombination mit hohen Absätzen seien sie bequem, streckten Bein und Wade und machten jede Frau größer.

Sowohl Plateaustiefel als auch Stiefeletten werden in der kommenden Saison verstärkt mit derber Profilsohle angeboten. „Eleganz trifft Rustikal - Profilsohlen überraschen sogar im Mix mit femininen High-Heels“, sagt Kirstin Deutelmoser von der internationalen Schuhmesse GDS in Düsseldorf. Schulz sieht in den „Zwittermodellen“ einen besonderen Reiz: „Die bringen Spannung in die Mode.“

Stiefel sind ein Must-Have. Egal mit welcher Schaftlänge - von der Stiefelette bis zum Stiefel, der bis übers Knie reicht. „Der Overknee ist salonfähig geworden“, findet Deutelmoser. Praktisch und alltagstauglich sind die hohen Schäfte vor allem dann, wenn man sie variieren kann. Viele Hersteller sorgen mit Knöpfen, Krempen oder Reißverschlüssen dafür, dass der Overknee in der Schafthöhe reguliert werden kann. „Der Trend zum Overknee wird sich auf breiter Front durchsetzen“, vermutet Schulz. Die hohen Stiefel passen zu den modischen kurzen Röcken in Kombination mit blickdichten Strumpfhosen. Bequem wird es mit Keilabsätzen.

Auch mit Plateau-Pumps und Röhrenjeans oder Bleistiftrock ist der modische Auftritt garantiert. „Die neuen Schuhtrends passen zur aktuellen Mode, die den Fuß durch kurze Röcke und Hosen in den Vordergrund stellt“, sagt Regine Bauer, Produktmanagerin bei der Schuhkette Görtz in Hamburg. Dementsprechend seien besonders auch knöchelhohe Stiefel in. Die Ankle-Boots werden, anders als im letzten Jahr, allerdings geschnürt.

Wer es lieber etwas flacher mag, der ist im kommenden Winter mit den Biker- und Farmerstiefeln sowie den Bergsteigerboots bestens bedient. Auch hier findet man derbe Styles und Profilsohlen. „Outdoor-Themen werden citytauglich - auch bei den Damen“, sagt Schulz. Dafür werden kernige Stiefel mit Keilabsätzen kombiniert. Auch haben die Designer hier Schnallen, Nieten und andere metallische Accessoires als rockig-rebellische Hingucker angebracht. „Ganz groß im Kommen sind auch Reißverschlüsse als Deko-Element“, ergänzt Martin. Diese hätten keinen praktischen, sondern ausschließlich verzierenden Zweck. Dekoriert werden Stiefel und Stiefeletten außerdem mit Besätzen aus Tweed, Strick oder Filz - diese verleihen einen rustikalen Look. Für die Übergangszeit empfiehlt Schulz die neuen Ballerinas zum Schnüren. Diese wirkten sportlich und ein wenig mädchenhaft.

Im Gegensatz zu der rockigen Schiene mit glattem, schwarzen Leder und Nieten fahren die Schuh-Designer vor allem auch eine Kuschel-Linie. „Die Materialien sind sehr soft, matt und griffig“, erklärt Schulz. Velours und Nubuk stehen daher im Mittelpunkt. Aus dem vergangenen Jahr lassen sich auch die Uggboots wieder aus den Tiefen des Schuhregals hervorkramen, um durch den Schnee zu stiefeln.

Zwar zeigen sich die Schuhe in puncto Sohle und Verzierungen auffällig, bei den Farben jedoch eher gedeckt. Grau, Braun, Khaki, Oliv und nebulöse, undefinierbare Farben sind Trend. Der Star unter den „Undefinierbaren“ ist die Farbe Taupe. Diese Mischung aus Grau und Braun, mit einem Stich Violett, passt zu jeder anderen Farbe. „Taupe ist ein Kombinationskünstler und daher ganz stark im Kommen“, sagt Schulz.

Auch verwaschene Rot- und Violetttöne sind angesagt und ein verwaschenes, rauchiges Blau. „Knallfarben sieht man eher selten und wenn, dann als Akzent“, verrät Bauer. Der Klassiker bleiben schwarze Schuhe - am besten in Kombination mit Rüschen oder Nieten.

Herren stiefeln ebenso wie die Frauen in die Herbst-Winter-Saison. Zum Anzug können Chelsea-Boots getragen werden, in der Freizeit sind Biker- und Bergsteigerboots mit Haken und Ösen angesagt. „Wir wollen den Mann im Canadian-Holzfäller-Look sehen“, sagt Schulz. Statt Sneaker werden modern interpretierte Halbschuhe in kerniger Aufmachung mit aufgerauten Materialien oder Vintage-Finish getragen.