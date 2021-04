Planungen für Haslacher Kindergarten konkretisieren sich

Die Handtmann-Unternehmensgruppe mit Sitz in Biberach hat den Maschinenbau-und Handelspartner Verbufa in den Niderlanden übernommen. Das teilte Handtmann am Wochenende in einer Presseinformation mit. Bedei Seiten erhoffen sich dadurch eine stärkere Position auf den internationalen Märkten. Damit setzt Handtmann seine Expansion im Maschinenbereich für die lebensmittelverarbeitende Industrie fort. Bereits im Vorjahr hatten die Biberacher die Firma Inotec in Reutlingen übernommen.