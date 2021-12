Planung für Open Airs 2022 in Meersburg laufen auf Hochtouren - Wir verlosen Eintrittskarten für das Konzert am 3. Juni

Anfang kommenden Juni soll es wieder soweit sein: Die Stars der deutschen Musikbranche gastieren bei den Open Airs 2022 auf dem Schlossplatz in Meersburg. Zu Gast sind der Singer-/Songwriter Max Giesinger sowie Ben Zucker. Der deutsche Schlagersänger macht am ersten Juni-Wochenende den Auftakt. Wir verlosen Tickets für sein Konzert.

„Wir blicken sehr optimistisch auf den nächsten Sommer", vermeldet der Veranstalter Allgäu Concerts in einer Medieninformation. Hygienekonzepte seien entwickelt und in der Schublade. „Die Vorbereitungen für die Open Airs in Meersburg laufen auf Hochtouren. Wir sind uns sicher, dass im nächsten Sommer wieder Konzerte unter freiem Himmel ohne große Einschränkungen stattfinden können,“ gibt sich die Geschäftsführung vom Allgäu Concerts optimistisch. „Der Vorverkauf hat vor Weihnachten auch bereits deutlich angezogen.“

Ben Zucker wird das Open Air am Freitag, 3. Juni, eröffnen. Der Mann, der schon Deutschlands erfolgreichste Künstlerin Helene Fischer als Support begleitete, knüpft einen Erfolg an den nächsten. Bereits sein Debütalbum „Na und?!“ platzierte sich unter den Top Five der Charts und die Singlehits daraus – „Na und?!“, „Was für eine geile Zeit“ und „Der Sonne entgegen“ – verzeichnen inzwischen weit über 50 Millionen YouTube-Views. Auch sein zweites, im Sommer 2019 erschienenes Album „Wer sagt das?!“, legte ein beachtliches Tempo vor: Platz drei der deutschen Albumcharts, Platz fünf in Österreich und acht in der Schweiz.

Bei seiner Show in Meersburg wird Ben Zucker zusammen mit seiner Band neben seinem aktuellen Hit „Mein Berlin“ auch seine ruhigen Balladen und wilden Rocknummern präsentieren. Stehplatz-Tickets für das Live-Event gibt es zum Preis von 59,90 Euro im Vorverkauf bei www.allgaeu-concerts.de, Telefon 01806 - 70 07 33.

Für das Konzert mit Ben Zucker verlost die „Schwäbische Zeitung“ zwei mal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Samstag, 11. Dezember, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 88 61 15 an und nennt das Lösungswort „Zucker“ (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz; gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis