Planlos in Ravensburg

Zwei Jahrzehnte lang ist in den Jahresberichten der Suchthilfe gGmbH hervorgehoben worden, welche segensreiche Einrichtung in der Rosmarinstraße betrieben werde. Genau so lang stand deren Finanzierung auf wackligen Beinen. Ein Auslaufmodell war es zum Ende insofern, als aus verschiedenen Gründen ein Gesellschafter der Suchthilfe nach dem anderen ausschied. Was blieb, war eine Finanzierungslücke von rund 100000 Euro. Am Ende schoben sich Kreis und Stadt den Schwarzen Peter zu. Die Stadt will sich nicht dauerhaft binden und verweist auf den Landkreis, zu dessen Aufgaben die Suchthilfe gehöre. Der Kreis wiederum möchte ohne kommunale Beteiligung nicht weitermachen.

Der Runde Tisch, der jetzt eine Lösung bringen soll, kommt reichlich spät. Zu spät. Dass zum Jahresende jetzt noch schnell ein neues Konzept aus dem Hut gezaubert wird, scheint unwahrscheinlich. Eine funktionierende, wenn auch in die Jahre gekommene Einrichtung zu schließen, ohne dafür irgendeine Alternative parat zu haben, ist mehr als fragwürdig. Eines ist sicher: Die Drogenszene gibt es trotzdem weiterhin. So wie in Ulm. Dort wurde jetzt, in städtischer Trägerschaft, ein Kontaktladen wieder eröffnet. Aus gutem Grund.