Plädoyer für den Moment

Sie haben sich entschieden, diese Kolumne zu lesen. Sich die Zeit für diese Zeilen zu nehmen, ohne dass Sie an dieser Stelle viele Informationen, Daten oder Fakten erwarten können. Was blüht Ihnen stattdessen? Richtig: ein Gedankenanstoß. Eine Idee, ein Text, der Ihnen Raum zum Nachdenken gibt.Vielleicht geht es Ihnen wie mir: Ich erlebe die aktuelle Zeit als sehr schnelllebig, voller Reize, ohne Pause. Sie erschüttert und zerrüttet mich und lässt mich jeden Tag emotionale Höhen und Tiefen erleben.

Daher möchte ich hier ein Plädoyer fürs Innehalten, für das Wahrnehmen des Moments halten. Ein besonderer Moment, das kann für mich vieles sein. Ein freundliches Wort unter Nachbarn, das herzhafte Lachen meiner Kinder, der Duft einer Hyazinthe, der Anruf einer Freundin, das Hämmern eines Spechtes am Morgen, gemeinsames Schweigen, ein liebevoller Blick, ein Gebet vor dem Essen. Was kommt Ihnen in den Sinn? Wann wird Ihre Seele für einen Moment berührt?

Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Momente in Ihrem Leben wahrnehmen und spüren. Daraus können wir die Kraft schöpfen, in der Welt zu bestehen und zu blühen. Das bedeutet nicht, dass wir wegschauen oder ignorieren, was alles um uns herum passiert. Aber wir nehmen uns die Zeit, die leisen Zwischentöne klingen zu lassen um aus ihnen die Kraft fürs große Ganze zu schöpfen. Ein gesegnetes Wochenende mit dem ein oder anderen besonderen Moment, das wünsche ich Ihnen.

Maren Schwarz-Erfurth, Mitglied der evangelischen Gemeinde Manzell und Stadträtin in Friedrichshafen