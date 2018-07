Plötzliches Feuer im Motorraum

Selbst löschen konnte ein Autofahrer den Brand seines Fahrzeugs, der am späten Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr in seinem Auto ausgebrochen war. Der Mann hatte die A 96 von Lindau in Richtung Wangen befahren, als er plötzlich ein unbekanntes Geräusch aus dem Motorraum vernahm und deshalb an der Anschlussstelle Wangen-West die Autobahn verließ. Gleich darauf stellte der Autofahrer eine Rauchentwicklung im Motorraum fest, woraufhin er anhielt und die bis dahin leichte Flammenbildung selbst mit Wasser löschen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Leupolz brauchte nicht mehr einzugreifen.