Plötzlich Pflegefall: Beratung für Betroffene

Lindau (lz) - Ob plötzlich oder absehbar – wird ein Angehöriger zum Pflegefall, ändert sich das Leben schlagartig und wirkt sich selbstverständlich auch auf die finanzielle Situation aus. Vieles ist zu erledigen und zu organisieren und je früher Betroffene sich um ihre Angelegenheiten kümmern, desto besser können gute Lösungen gefunden werden.In einer Pressemeldung teilen die Lindauer Stadtwerke mit, dass bei allen Themen rund um die Energieversorgung oder Energieeffizienz, ob es dabei um Änderungen der Abschlagszahlungen oder der Tarife geht, die itarbeiter des Kundenservices jederzeit gerne kompetenter Ansprechpartner sind. Unter Telefon 08382 / 70 47 04 oder per E.Mail an kundenservice@sw-lindau.de sind die Stadtwerke-Berater montags bis freitags durchgehend von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr erreichbar.

Die wenigsten Menschen wissen, an wen sie sich wenden können, um Hilfe zu bekommen oder zu erfahren, welche Leistungen ihnen zustehen. Bei diesen Themen empfehlen die Stadtwerke, sich beim Sozialhilfeträger beziehungsweise dem Jobcenter beraten zu lassen. Der zuständige Fachbereich Soziales und Senioren im Landratsamt Lindau, Bregenzer Straße 35, ist erreichbar unter Telefon 08382 / 27 00 oder per E-Mail an poststelle@landkreis-lindau.de. Das Jobcenter Lindau, Bregenzer Straße 35, ist erreichbar unter Telefon 08382 / 989 80 oder per E-Mail an jobcenter-lk-lindau@jobcenter-ge.de.