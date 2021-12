Pkw überschlägt sich auf der A 96

Ein 63-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki befuhr die A 96 in Richtung Lindau, geriet mit seinem Pkw zwischen den Anschlussstellen Leutkirch Süd und Kißlegg bei Nässe aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Der Pkw prallte zunächst gegen einem neben der Fahrbahn befindlichen Erdwall, überschlug sich und kam auf dem Seitenstreifen zum Liegen.

Beide Fahrzeuginsassen konnten das Auto ohne fremde Hilfe verlassen, jedoch wurde die 61-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der Fahrer muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr rechnen.