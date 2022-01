Eine 20-Jährige hat am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der K 7749 einen Unfall mit ihrem Fiat verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau von Baitenhausen in Richtung Riedetsweiler, kam bei nasser Fahrbahn in einer Linkskurve von der Straße ab und landete mit ihrem Wagen in einem kleinen Bach. Während am Fiat, der abgeschleppt werden musste, rund 5000 Euro Sachschaden entstand, blieben die Insassen glücklicherweise unverletzt.