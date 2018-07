Leichte Verletzungen hat ein 20-jähriger Renault-Fahrer bei einem Unfall auf der L 286 am Montag gegen 9.30 Uhr erlitten. Der junge Mann war laut Polizei aus Richtung Ebersbach kommend in Richtung Aulendorf unterwegs, als er aufgrund von Unachtsamkeit aufs Bankett kam. Beim Gegenlenken geriet der Wagen ins Schleudern und kippte auf die Fahrerseite. Der 20-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.