„Pizzico di sole“ spielt im Speidlerhaus

Baienfurt (sz) - Wer Pop, Folk, Latin und Reggae liebt, darf sich am 9. Oktober, ab 20 Uhr ein Konzert vormerken: Dann spielt die Band „Pizzico di sole“ um Singer-Songwriterin Sandra Dell’Anna im Speidlerhaus in Baienfurt. Das Trio präsentiert laut Presemitteilung Klassiker dieser Genres und eigene, teils mehrsprachigen Songs. Begleitet wird die im süditalienischen Lecce geborene Sängerin von Matias Collantes an der Gitarre und Miguel Omar Berberena an den Perkussionen. Ein interkultureller Mix aus Musikern, der leichtfüßig und über sprachliche Barrieren hinweg die Botschaft von Dell‘ Annas Liedtexten ins Herz der Zuhörer transportiert, wie es in der Vorschau weiter heißt. Tickets kosten im Vorverkauf wie an der Abendkasse 14 Euro und sind im Vorverkauf bei Optiker „Brille“ in Baienfurt erhältlich. Reservierungen sind möglich unter www.manufaktur-baienfurt.de. Weitere Infos zur Band und weitere Konzerttermine finden sich unter www.sandra-dellanna.com sowie www.facebook.com/musica.pizzico.di.sole.