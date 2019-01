Pistenvergnügen im Brandnertal

Die Bergbahnen Brandnertal bieten einzigartige Erlebnisse für die ganze Familie

Ob Skifahren, Schlitten fahren oder die Natur mit den Schneeschuhen erkunden: Das Brandnertal bietet ideale Bedingungen für alle Wintersportfans. Von Süddeutschland aus ist das Skigebiet im Süden Vorarlbergs in 2 Stunden erreichbar. Und das Beste: Staufreies Anreisen dank der eigenen Autobahnabfahrt Brandnertal.

Pistenabenteuer auf 64,4 Pistenkilometern

64,4 Pistenkilometer, 80 Prozent beschneite Pisten, 100 Prozent pures Vergnügen. Für das perfekte Skierlebnis sorgen neben der atemberaubenden Natur und bestens präparierten Pisten, auch die komfortablen und modernen Gondel- und Liftanlagen: Drei Zubringerbahnen im Tal und 12 Lifte bringen Skisportler schnell an ihr Ziel. Ein besonderes Highlight ist die Panoramabahn, die die beiden Skigebietsteile Brand und Bürserberg miteinander verbindet.

Familien und Anfänger vor

Familien und Skianfänger finden ideale Bedingungen im Skigebiet Brandnertal. Mehrere Anfängerlifte im Tal und am Berg machen Skifahren auch für Wiedereinsteiger und Beginner attraktiv und abwechslungsreich. Besonderheit ist das öffentlich zugängliche Förderband bei der Palüdbahn Bergstation. Lust auf ein Familienskirennen macht die „Wie schnell bin ich“ (WISBI) Strecke mit Torlauf und Zeitmessung. Und mit dem „Fun Slope“ und dem Backyards Funpark ist Spaß und Abwechslung auf der Piste garantiert.

Abseits der Piste

Wer die Ski lieber zu Hause lässt, dem stehen zahlreiche weitere Erlebnisse zur Auswahl. Auf den Rodelstrecken Eggen und Löcher, erwarten die Schlittenfahrer zahlreiche flotte Kurven. Jeden Dienstag und Freitag findet Nachtrodeln statt. Für alle, die lieber gemütlicher den Berg erkunden, gibt es abwechslungsreiche Routen zum Winter- und Schneeschuhwandern. Besonderes Highlight ist der Natursprüngeweg, der im Winter und Sommer begehbar ist und zahlreiche Hinweise aus dem Wald und dem Wasser der Alpen im Brandnertal bereithält.

Mit den Skiern zum Genusserlebnis

Acht Hütten- und Bergrestaurants bieten im Brandnertal den Gästen alles, was das Herz begehrt. Herzhafte Köstlichkeiten und bodenständige Hausmannskost sind für einen kalten Wintertag genau das Richtige. Ein besonderes Highlight: Die Winter Genusstour, die Ski-Spaß mit Kulinarik verbindet. So geht es mit den Skiern von Hütte zu Hütte und von Gang zu Gang. In jedem der sechs ausgewählten Restaurants gibt es einen Gang des regionalen Feinschmeckermenüs.

Weitere Informationen:

www.brandnertal.at