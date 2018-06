Berling (dpa) - Wie eine Kanonenkugel aus heiterem Himmel schlug der erste Teil von „Fluch der Karibik“ ein. Ein hochgerüsteter Piratenfilm, der ohne viel Tiefgang in gut zwei Stunden sein Ziel erreichte: perfekte Unterhaltung ohne Widerhaken, aber mit vielen Enterhaken.

Dazu ein glänzend aufgelegter Johnny Depp, der als Captain Jack Sparrow einen Freibeuter der etwas anderen Art spielte. In „Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2“ (SAT.1, 20.15 Uhr) sollte er baldigst erfolgreich zurückkehren.

Zwar liegt der krumme Hund am Anfang noch im Sarg, aber dann geht die Post ab. Das immer etwas beschwipste Stehaufmännchen macht sich auf die Jagd nach einem ominösen Schlüssel für eine Schatzkiste, mit dem es Macht über Davy Jones, den untoten Kapitän der Zombie-Fregatte „Fliegender Holländer“ erringt.

Depp gibt dem Affen wieder richtig Zucker. Mit blitzenden Goldzähnen und wehenden Rasta-Locken schwankt dieser clowneske Haudegen über die Planken und kämpft sich durch einen wahnwitzigen Plot, der haargenau auf ihn zugeschnitten ist. Er habe den schrägen Sparrow in der Fortsetzung unbedingt spielen wollen, „weil das einfach so viel Spaß macht“, sagte Depp damals bei der Europapremiere in London.

Bei so viel Entschlossenheit hat das schmucke Liebespärchen Elisabeth (Keira Knightley) und Will (Orlando Bloom) bisweilen das Nachsehen. Immerhin kommt die Romantik nicht zu kurz, obwohl Sparrow wieder einmal liebend gerne die hübsche Elisabeth erobern würde. Aber diese Frau segelt nur mit ihrem braven Will in den Hafen der Ehe.

Ein Film wie eine Achterbahnfahrt - und für die Extraportion Horror und Spaß sorgen diesmal die gruseligen Gesellen auf dem „Fliegenden Holländer“. Hier haben die Maskenbildner ganze Arbeit geleistet. Die Burschen sind halb Meeresgetier, halb Mensch, der Chef-Zombie (Bill Nighy) kommt als riesiger Tintenfisch mit Tentakeln statt Haaren daher. Wenn er nachts an seiner Orgel sitzt und seine schleimigen Fühler in die Tasten greifen, ist das nur noch komisch.

Als letzte Waffe bietet dieser Fürst der Finsternis einen Riesenkraken auf, der gegen Sparrows Piratenschiff wütet. Ein wenig wie ein Krake funktioniert auch dieser Film: er umgarnt den Zuschauer, saugt sich fest, man sitzt in der Falle und hat noch Spaß dabei. Widerstand zwecklos.