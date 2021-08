Pilotprojekt für besseres Essen startet im Landkreis

Mehr bio-regionale Lebensmittel für eine nachhaltige, gesundheitsfördernde und genussvolle Ernährung: Dieses Ziel wird im Rahmen des Pilotprojekts „Bio in der Gemeinschaftsverpflegung in Bio-Musterregionen“ in einzelnen Einrichtungen der Landkreise Biberach und Ravensburg zukünftig umgesetzt, teilt die Stabsstelle des Landrats mit. Deren Großküchen und Kantinen sollen innerhalb der nächsten anderthalb Jahre Bio- und DGE-zertifiziert werden und erhalten dabei Unterstützung durch das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg und die Bio-Musterregionen Biberach und Ravensburg.

In Kooperation werden in den beiden Regionen über eine Laufzeit von anderthalb Jahren ausgewählte Betriebe bei der Etablierung eines bio-regionalen Verpflegungsangebots unterstützt. Bei den Einrichtungen und Betrieben handelt es sich um Betriebskantinen, Schulen, Pflegeheime oder Catering-Anbieter. „Wir freuen uns, dass das Projekt auf großes Interesse unterschiedlicher Einrichtungen der regionalen Gemeinschaftsverpflegung stieß und blicken gespannt auf die gemeinsame Projektlaufzeit“, erläutert Carola Brumm, Regionalmanagerin der Bio-Musterregion Biberach.

Aus der Bio-Musterregion Biberach haben sich die St.-Elisabeth-Stiftung, das Kreisberufsschulzentrum Biberach mit dem Regadi-Betriebscatering, die Catering Lerch GmbH mit der Betriebskantine der Firma Handtmann sowie die Liebherr Hydraulikbagger GmbH erfolgreich für die Teilnahme am Projekt beworben. In der Bio-Musterregion Ravensburg dürfen die Stiftung KBZO mit dem Kindergarten „Wirbelwind“, die Zieglersche Neulandküche mit dem Hör- und Sprachenzentrum sowie die Schattmaier-Gastronomie mit dem Kindergarten „Bienenstock“ am Projekt teilnehmen.

Das Pilotprojekt zielt darauf ab, die Großküchen über mehrere Coachings und Netzwerkveranstaltungen über die Möglichkeiten des Einsatzes von bio-regionalen Produkten in ihren Küchen aufzuklären. Am Ende stehen für die Betriebe die Bio- und DGE-Zertifizierungen an, bei denen sie durch das MLR gefördert werden. „Ein wichtiger Bestandteil und langfristiges Ziel des Projektes ist der Aufbau nachhaltiger regionaler Wertschöpfungsketten in der Außer-Haus-Verpflegung“, erläutert Katharina Eckel, Regionalmanagerin der Bio-Musterregion Ravensburg. Dafür seien auch die Netzwerkbildung und der Erfahrungsaustausch mit den anderen Einrichtungen eine wichtige Aufgabe.