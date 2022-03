Pilgerworkshop: Der Luxus des Einfachen

Die katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis e.V. lädt diese Woche zu mehreren neuen Kursen und Veranstaltungen sowohl live als auch online ein. Freie Plätze online-Plätze sind am Mittwoch, 9. März, noch bei einem Grundlagenkurs für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung mit Ursula Ruess zu haben. Als ehemalige Leiterin einer Kindertagesstätte und Mutter von vier erwachsenen Kindern kennt sie sich bestens mit den Zusammenhängen in der Familie aus und gibt ihr Wissen und ihre Erfahrung gerne an junge Familien weiter. Am Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr stehen unter dem Motto „Fit in den Frühling“ mit einer Online-Einführung in einfache Selbsthilfe-Griffe des japanischen Strömens (Jin Shin Jyutsu) mit Silvia Keppeler gesundheitliche Aspekte im Vordergrund. Bei beiden Kursen erhält man den Link nach Anmeldung unter www.keb-fn.de.

Kenntnisreich wird es auch beim Pilgerworkshop mit Christine Pescheck am Freitag, 13. März, im Gemeindehaus Arche der St. Columban-Kirche in der Paulinenstr. 98. Ab 19 Uhr stellt sie verschiedene Pilgerwege in Spanien und in der Schweiz vor, die sie bereits selbst gegangen ist. Außerdem zeigt sie, wie man einen Pilgerrucksack am besten packt und was alles hineingehört. Der Kurs ist sowohl für Pilgeranfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Die Veranstaltung findet unter den aktuellen Corona-Hygienemaßnahmen und Regeln statt. Anmeldung auch hier digital, telefonisch (07541 / 378 6072) oder direkt an der Abendkasse.