Pilgerwanderung an Mariä Himmelfahrt

Eine spirituelle Pilgerwanderung findet an Mariä Himmelfahrt am Montag, 15. August, auf dem Oberschwäbischen Pilgerweg statt. Wallfahrer pilgern von Scheer über Mengen und Hohentengen zum Marienwallfahrtsort nach Friedberg.

Treffpunkt ist um 8.30 Uhr in Friedberg beim Dorfgemeinschaftshaus. Dort starten um 9 Uhr die Busse nach Scheer. Dort ist um 9.30 Uhr in der Pfarr- und Schlosskirche der Auftakt mit Impuls und Pilgersegen. Dekan Peter Müller und das Ehepaar Egon und Rita Oehler begleiten die Pilger auf der rund zwölf Kilometer langen Pilgerwanderung, die unter dem Motto steht: „Maria, Königin des Friedens“. Erste Station ist die Ölbergmutter in der Liebfrauenkirche in Mengen. Nach der Mittagsrast mit Imbiss im Bürgerhaus in Ennetach führt die Wanderung über den Missionsberg nach Hohentengen zur Schmerzensmutter in der Marienkapelle an der Steige zur Friedensandacht. Nach der Stärkung mit Kaffee und Kranzbrot im katholischen Gemeindehaus in Hohentengen geht es vorbei an der Mariengrotte im Chorrain zur Pfarr- und Wallfahrtskirche nach Friedberg zur Feier des Hochfests zur Aufnahme Mariens in den Himmel.

Im Gottesdienst werden auch Kräuterbüschel gesegnet. Seit über 1000 Jahren werden an Mariä Himmelfahrt Heilkräuter zu Sträußen gebunden und gesegnet. Im Anschluss findet ein gemütliches Beisammensein mit Abendessen vom Büfett im Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg statt.

Der Preis einschließlich Bustransfer, Mittagsimbiss, Kaffee und Zopfbrot sowie Getränke für unterwegs beträgt 25 Euro. Anmeldungen nimmt der Verein der Freunde und Förderer Oberschwäbischer Pilgerweg bis 12. August entgegen. Weitere Infos und Anmeldung beim Ehepaar Rita und Egon Oehler, Telefon 07581/2743, E-Mail info@oberschwäbischer-pilgerweg.de