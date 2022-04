Pilger spüren Emmausjüngern nach

Das Kloster Brandenburg bietet vom 20. bis 22. April eine Wanderung auf dem Oberschwäbischen Pilgerweg an. Dabei können die Teilnehmer den Emmausjüngern nachspüren, wie es in einer Vorschau heißt.

Die Strecke führt am ersten Tag von Ummendorf nach Ochsenhausen, am zweiten Tag weiter nach Rot an der Rot. Am dritten Tag dann nach Bonlanden. Die Tagesetappen sind rund 15 Kilometer lang. Ein Shuttlebus bringt die Pilger täglich zum Ausgangspunkt und abends zurück ins Kloster Brandenburg. Im Kloster wird zweimal übernachtet., die Kosten dafür betragen im Einzelzimmer mit Kursgebühr 247,50 Euro.

Ein Begleitfahrzeug sorgt für die Verpflegung unterwegs, so dass mit leichtem Gepäck gepilgert werden kann. Es können auch nur Tagesetappen mitgepilgert werden. Die Pilgerleitung übernehmen Egon und Rita Oehler

Anmeldungen und weitere Informationen unter Telefon 07347 955 0 oder www.kloster-brandenburg.de