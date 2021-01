Piks nun auch für Schelklinger und Laichinger Senioren

51 Bewohner und 52 Mitarbeiter haben sich am Montag im Seniorenzentrum in Schelklingen gegen das SARS-CoV2-Virus impfen lassen. Eine von ihnen war die 93-Jährige Maria Kniess. Sie ist froh, dass sie nun geimpft werde, sagte sie wenige Minuten vor dem kleinen Piks in den Oberarm gut gelaunt.

„Endlich kann ich meinen Enkeln und Urenkeln sagen, dass ich geimpft bin, die haben in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder nachgefragt und mich zur Impfung ermuntert.“ Als es dann kurz nach 11 Uhr soweit war, ging alles ganz schnell und schon während der Allgemeinmediziner Dr. med. Robin Obermiller das Pflaster auf den Einstich klebte, erschien schon wieder ein Lächeln auf dem Gesicht der Seniorin.

Auch in Laichingen wurde geimpft

Und auch in einer weiteren Einrichtung der ADK GmbH wurden am Montag Impfungen vorgenommen. 42 Bewohner und 43 Mitarbeiter ließen sich im Seniorenzentrum Laichingen impfen. „Ich freue mich sehr, dass wir nun die erste Impfung so gut hinter uns gebracht haben“ sagt Marina Lang, die beide Einrichtungen leitet.

Vertraute Ärzte mit dabei

In den vergangenen Tagen hatte es laut Mitteilung zahlreiche Vorbereitungen auf den großen Tag gegeben, aber am entscheidenden Tag hat alles wie am Schnürchen geklappt. Letztlich kamen die beiden Teams sogar schneller ans Ziel als gedacht. „Ein großer Vorteil war sicher auch, dass Dr. Robin Obermiller in Schelklingen und Dr. Ulrike Spaniol in Laichingen die Aufklärungen gemacht haben und auch bei der Impfung vor Ort waren. Die Mitarbeiter und Bewohner kennen die beiden teilweise seit Jahren und vertrauen ihnen – was in dieser besonderen Situation mit einem neuartigen Impfstoff sicher ein Vorteil ist“ so Lang.