Piano-Klänge und Elektro-Beats: Schillers neuer Sound

Beim maßgeblichen Ereignis für das heutige Gesicht der Häfler Innenstadt denkt man natürlich an ihre Zerstörung durch alliierte Bombenangriffe und den folgenden Wiederaufbau – der den vorherigen Status Quo aber im Wesentlichen wiederherstellte. Erinnert sich dagegen jemand an das Jahr 1981? Der Gemeinderat beschloss damals, am 7. Dezember, ein Gesamtkonzept zur Entwicklung der Altstadt. Die damit einsetzende Dynamik der Veränderung hält bis heute an.