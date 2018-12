Pianistin Keiko Hattori gibt Konzert in Hagnau

Hagnau (sz) - Im Reinhard-Sebastin-Zimmermann-Saal des historischen Rathauses in Hagnau gibt die japanische Pianistin Keiko Hattori am Montag, 31. Dezember, das diesjährige Silvesterkonzert. Beginn ist um 18 Uhr.

Die vielfach preisgekrönte Künstlerin studierte laut Veranstalter unter anderem bei Karl Heinz Kemmerling am Mozarteum in Salzburg und schloss dort ihre Studien mit Auszeichnung ab. Im Jahr 2007 gewann Sie den internationalen Beethoven-Wettbewerb in Bonn, der ihr den Weg zur internationalen Karriere ebnete.

Auf dem Programm des Silvesterkonzertes in Hagnau stehen Meisterwerke für Klavier von Ludwig van Beethoven. Hattori spielt die „Mondscheinsonate“, die „Pathétique“ und die „Appassionata“. Diese drei Klaviersonaten gehören zum Beliebtesten, was in dieser Gattung geschrieben worden ist.