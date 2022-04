Pianist gibt der Ukraine eine Stimme

Bad Schussenried (sz) - Antonii Baryshevskyi, der Arthur-Rubinstein-Preisträger aus Kiew, gibt am Samstag, 30. April, ab 20 Uhr im Bibliothekssaal des Klosters Schussenried ein Klavierkonzert. Veranstalter des Konzerts ist der Kulturverein Ummendorf und der Verein „Förder-ISAM“ (International Summer Academy of Music). Ein eigens für dieses Konzert zusammengestelltes Programm aus ukrainischen, polnischen und ungarischen Komponisten soll die enge Verbindung der ukrainischen mit der europäischen Musikkultur zeigen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten um Spenden für die Ukraine.

Der Krieg in der Ukraine schreibt unzählige tragische Geschichten. Dem Pianisten Antonii Baryshevskyi ist eine offizielle Ausreise aus der Ukraine gelungen. Was dieser Musiker über seine Heimat fühlt, denkt und empfindet, beschreibt er in einem Interview, welches er der Landesmusikakademie Ochsenhausen gegeben hat: „Ich möchte die Wahrheit über die dunklen Seiten [des Krieges] ans Licht bringen“. Dabei könne Musik oftmals mehr ausdrücken als Worte. Dies kommt in dem eigens für das Konzert kreierten Programm aus ukrainischen, polnischen und ungarischen Komponisten zum Ausdruck.

Gegen die Dunkelheit des Krieges setzt sich auch der „Ukrainian Classical Music Fund“ ein, der Musiker unterstützt, die kriegsbedingt nicht mehr auftreten können. Die Spenden, um welche beim Klavierabend gebeten wird, kommen diesem ukrainischen Verein zugute. Spenden können auch auf das Konto des „Fördervereins ISAM e.V.“ überwiesen werden (IBAN: DE06 6545 0070 0008 0369 42).

Antonii Baryshevskyi wurde 1988 in Kiew, Ukraine, geboren und spielt seit seinem siebten Lebensjahr Klavier. Nach der Ausbildung an der Lysenko Sekundarschule für Musik in Kiew, studierte er an der Nationalen Musikakademie der Ukraine und an der Ecole Normale de Musique de Paris. Er ist Solist der Nationalen Philharmonie der Ukraine. Zudem ist Baryshevskyi Preisträger vieler internationaler Klavierwettbewerbe. Er ist schon in vielen weltberühmten Häusern aufgetreten, unter anderem in der Wigmore Hall in London, in der Berliner Philharmonie oder im Arnold Schönberg Center Wien.

Aufgrund des begrenzten Platzangebotes wird eine Anmeldung empfohlen unter Telefon 07583 / 92 69-140 oder per E-Mail an info@kloster-schussenried.de. Im Kloster besteht weiterhin FFP2-Maskenpflicht.