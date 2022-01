Philharmonie gibt Neujahrskonzert im GZH

Karten für das Neujahrskonzert der Südwestdeutschen Philharmonie kosten zwischen 17 und 44 Euro und sind im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus erhältlich unter Telefon 07541 / 28 84 44, per E-Mail an

Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz gibt am Donnerstag, 6. Januar, unter der Leitung von Yorgos Ziavras ihr Neujahrskonzert im Graf-Zeppelin-Haus. Beginn ist um 20 Uhr. Moderiert wird der Abend von Insa Pijanka, Solist des Abends ist der griechische Bariton Georgios Iatrou.

Mit Werken von Friedrich Hollaender, Mischa Spolianksy, Kurt Weill, Cole Porter, Erich Wolfgang Korngold, Carl Millöcker und anderen Komponisten sorgen die Musiker unter dem Titel „Das Leuchten der Nacht – Musik einer goldenen Ära“ für einen unterhaltsamen Abend.

Es war ein unstillbares Streben nach Freiheit und Lebenslust, das idurch die Gemüter der goldenen Zeit der 20er-Jahre brauste, schreibt das Kulturbüro Friedrichshafen in einer Pressemitteilung. Jugendlichkeit, Moderne und Aufbruch waren die Schlagwörter der Stunde. Mit ihrem Neujahrskonzert taucht die Südwestdeutsche Philharmonie tief in die Musik dieser Zeit ein und wagt einen Blick in die Metropolen der Welt und ihre elektrisierenden Musikstile von Operette über Jazz bis hin zum Schlager.