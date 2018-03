Micky Mäuse, Bibi Blocksberg oder auch die Schlümpfe: Die Akteure des Radsportvereins Edelweiß haben bei ihrem Radlerball am Montag mit großem Ideenreichtum und närrischer Gaudi ein kunterbuntes Programm auf die Bühne der Alpenblickhalle gezaubert. Radler-Vizechef Dirk Böttcher kündigte die einzelnen Auftritte mit viel Witz an. Vom Publikum gab es ausnahmslos starken Beifall.

Bereits nach dem Tanz der Mädchensportgruppe als Micky Mäuse, einstudiert von Stefanie Löffler und Julia Dergan, wurde „ das war Spitze“ aus dem Publikum gerufen. Die Zu-gabe wurde gerne gewährt. Begeistert ging das närrische Volk auch bei dem Auftritt der Mädchengruppe unter der Leitung von Stefanie Tscherter mit, die zur Melodie von „Bibi Blocksberg“ auf der Bühne ihre Show aufführten.

Wie von Hexenhand verwandelte sich die Bühne dann in Schlumpfhausen. Die Mitglieder der Damensportgruppe um Jacqueline Trolda hatten genau hingehört, was im vergangenen Jahr in Mauenheim passiert war. Hervorragend von Maria Schilling getextet, mit Gesang und passender Musik begleitet, berichteten die Schlümpfe amüsant aus dem Dorfgeschehen. So nahmen sie das „Industriegebiet-Ost“ auf die Schippe und meinten „Mauenheim ist industriemäßig in“. Oder: immer wieder als Baulöwe bezeichnet, baut der Ortsobere Häuser ohne End. Viel Erheiterung brachte beim Publikum das Missgeschick der Feuerwehr, die beim Weihnachtsmarkt ab 22 Uhr arbeitslos war, weil sie keinen Glühwein mehr hatte.

Begeistert mitgeklatscht haben die zahlreichen Ballbesucher zu dem von der Landjugend jung, wild und kreativ zur Melodie „ Heidi“ dargebotenen Tanz. Die Mittwochsradler, einstudiert von Julia Dergan und Stefanie Löffler, verdeutlichten, zu welchen Glanzleistungen starke Männer fähig sind. Der Auftritt zum Motto „Männer bleiben immer ein bisschen Kind“ und dem Song „Wicki, Wicki“ erhielt langanhaltenden Applaus. Sie setzten damit vor der Narrrenbaumverlosung und der Kostümprämierung einen krönenden Schlusspunkt unter das offizielle Programm.