Phönix aus der Asche

Seniorkapitän Reinhard E. Kloser berichtet am Freitag, 25. Mai, in einem Lichtbildvortrag über den Wiederaufbau des Dampfschiffes „Hohentwiel“ in den Jahren 1986 bis 1990. Kloser war Projektleiter beim Wiederaufbau des Schiffes und fuhr nach der erneuten Indienststellung des Schiffs am 17. Mai 1990 insgesamt 15 Jahre als Kapitän auf der Hohentwiel.

Zu dem Vortrag laden der Verein Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau sowie die deutsche Sektion des Vereins Internationales Bodensee-Schifffahrtsmuseum ein.

Der Vortrag findet im Hotel Bayerischer Hof im Raum Lindau (Erdgeschoss), statt. Beginn ist 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.